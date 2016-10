Congresso vai discutir o futebol de base na região de Feira

Nos dias 5 e 6 de novembro, vai acontecer, na Arena Doc Sports (Ville Gourmet), em Feira de Santana, o 1º Congresso Baiano de Futebol de Base. O evento tem a organização do Núcleo de Futebol Competente, que tem a coordenação do professor Jaderson Barbosa.

O congresso terá com palestrantes grandes nomes do futebol de base nacional a exemplo de: Mario Jorge Silva técnico da equipe Sub 14 do Flamengo-RJ, Klauss Câmara diretor de base do Cruzeiro-MG, Uendell Macedo analista de desempenho do Corinthians-SP, Lucas Vinicius preparador físico do Vitória-BA, além do professor Jaderson Barbosa coordenador técnico da JSB e Fernando Oliveira técnico do FSA Esporte Clube.

“A inquietante vitória da seleção alemã sobre a seleção brasileira na copa do mundo em 2014 trouxe importantes reflexões sobre o sistema de formação e gestão do futebol de base no Brasil. Dentre os principais questionamentos estavam o problema da formação de nossos profissionais e daquela derrota em diante fortaleceu-se uma busca por um melhor entendimento do jogar futebol, além do saber fazer, compreendendo o mesmo dentro de um sistema complexo, buscando a formação de jogadores mais inteligentes. Diante desta nova perspectiva não basta mais apenas reunir jogadores talentosos”, ressaltou o coordenador do evento Jaderson Barbosa.

Segundo Barbosa o congresso tem como principal objetivo contribui com o crescimento do futebol de base de Feira e Região. “Não desaprendemos a arte de jogar futebol. Temos muito a oferecer a este esporte que encanta multidões, contudo, dentro de uma nova lógica pedagógica, criativa, científica e humana (sistêmica). Estas discussões contemporâneas do futebol estão gradativamente chegando a diversas regiões do país, aqui em especial na Bahia. Sendo reconhecidamente um estado capaz de revelar diversos talentos para o Futebol brasileiro e mundial, lacunas importantes são identificadas quanto a qualificação de profissionais que atuam com o futebol em diversos segmentos, neste sentido, O 1º Congresso Baiano de Futebol de Bases busca contribuir com esta formação”, afirmou.

As inscrições serão realizadas em três categorias, a primeira para profissionais e outros, valor de R$ 150, 00 (com almoço incluso no sábado); a segunda para estudantes, valor de R$ 100,00 (com almoço incluso no sábado) a terceira será destinadas para grupo composto de cinco pessoas com valor a combinar e almoço incluso no sábado.