Gilberto Gil é internado em hospital em SP sem previsão de alta

O cantor Gilberto Gil , de 73 anos, foi internado nesta sexta-feira (21) no Hospital Sírio-Libanês, no Centro de São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do artista, Gil dá continuidade ao tratamento de insuficiência renal. Não há previsão de alta.

Desde o início deste ano, o artista é internado mensalmente para realizar exames e seguir o tratamento. Em setembro, ele chegou a ficar uma semana no hospital.

No início deste mês, depois de passar por uma biópsia no coração, Gil compôs uma canção para a cardiologista Roberta Saretta, que faz parte da equipe do médico Roberto Kalil Filho e tratou o cantor nas

internações anteriores.

A música foi publicada no Instagram de Flora Gil, mulher do cantor, em um vídeo de 40 segundos e acompanhado da legenda: "Inspiração depois de tanto hospital. #obrigadatodososmedicos".

A postagem foi feita no dia 16 e tem mais de 6 mil visualizações. "Ela mandou arrancar quatro pedacinhos do meu coração / Depois mandou examinar os quatro pedacinhos / Um para saber se há um depósito de proteínas esquisitas lá / Um para saber se as pequeninas são assassinas e podem matar / Um para saber se estou curado com os remédios que ela me deu / Um pra saber se estou errado de ter juntado meu destino ao seu", canta Gil, enquanto toca violão.

A publicação recebeu uma série de comentários, entre eles o do cantor Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest. "Querido Gil, vc é f...! I love you!!! Florinha, dá um beijo nele ae pra mim!!!!", escreveu o cantor.

A cantora Daniela Mercury também manifestou seu apoio."Só ele mesmo... rs. Linda!", publicou ela. De acordo com a assessoria de Gil, ele está fazendo um tratamento para insuficiência renal no Sírio Libanês e todos os meses será internado para procedimentos e exames.