Polícia intensifica ações para apurar ocorrências com seringas em Salvador

O Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) da Polícia Civil adotou medidas para intensificar as buscas aos responsáveis pelas ocorrências com seringas registradas em Salvador, nas últimas semanas. Uma equipe de investigação foi designada para deslocar-se imediatamente até as unidades de saúde, para entrevistar pessoas que procurarem atendimento informando terem sido feridas em circunstâncias semelhantes.

O delegado Carlos Habib, diretor em exercício do Depom, informou que a Polícia Civil e a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), por meio do Hospital Geral Couto Maia (HGCM), estão trabalhando em conjunto para possibilitar a coleta do maior número de informações. “Esses dados vão subsidiar a investigação para que possamos chegar ao autor ou autores desses ataques”, explicou Habib. No caso de ser atendida numa unidade de saúde que já conte com um posto da Polícia Civil, a vítima também será entrevistada pela equipe do posto policial, antes de ser liberada.

Os dados colhidos serão utilizados para a confecção de um retrato-falado do suspeito, o que não foi possível até o momento devido à inconsistência nas descrições de características físicas passadas pelas quatro vítimas que registraram boletins de ocorrência na 3ª Delegacia Territorial (DT/Bonfim) e na 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris).

O Depom também vai verificar a existência de câmeras de monitoramento nos locais onde foram relatados os ataques e solicitar a análise minuciosa das imagens. Quem tiver informações que possam auxiliar a polícia na identificação e captura do suspeito dos ataques com seringas, pode ligar para o Disque - Denúncia (3235-0000) ou para 190. Não é necessário identificar-se.

Até à tarde de sexta-feira (21), a Polícia Civil registrou sete ocorrências dessa natureza. Duas delas registradas na 1ª Delegacia Territorial (DT), dos Barris, e demais na 3ª DT/Bonfim. No entanto, dois dos cinco boletins registrados na 3ª DT são de vítimas oriundas de outros bairros, Liberdade e Coutos, e serão encaminhados para as unidades correspondentes, 2ª DT/Lapinha e 5ª DT/Periperi, respectivamente.