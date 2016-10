Maryzelia leva grande público ao MAP na abertura do projeto 'O centro tem cultura'

A área de eventos do MAP (Mercado de Arte Popular) lotou de interessados em assistir ao show de Maryzelia, a primeira dama do samba feirense, neste sábado, 22, na abertura do projeto “O centro tem cultura”.

“A cada apresentação as pessoas participam de maneira positiva”, afirmou a cantora. “O MAP é patrimônio cultural de Feira de Santana e só faz agregar”.

Ela lembrou que o projeto foi iniciado no teatro de arena do Centro de Abastecimento e que a subida da ladeira não muda em nada a sua essência. Abriu a sua apresentação com uma releitura de “Falsa baiana”.

E foram necessárias apenas duas músicas para que os presentes perdessem a timidez e literalmente caíssem no samba, comandados por uma Maryzelia segura, dona de si e do palco.

O cavaquinho, o violão de sete cordas e a percussão, de primeira qualidade, complementaram a cantora feirense. “Maryzelia é o que temos de melhor na nossa música”, elogiou Marta Moreira.

E elogios à performance da cantora não faltaram. Como o de Sergio Nunes, que afirma ser fã dela. “A cada dia está se superando e o MAP acertou em traze-la para o seu palco”.

O projeto, parceria entre a Prefeitura, através da Secretaria de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico e o Sesc, segue até novembro com várias atrações musicais gratuitas, sempre aos sábados.