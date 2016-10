Secretaria da Educação da Bahia e MEC realizam debate sobre reforma do ensino médio

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia promove nesta segunda-feira (24) um debate aberto sobre a reforma do ensino médio. Em mesa temática, com a presença do secretário da Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), Rossieli Silva, serão debatidos os percursos, desafios e possibilidades para a rede estadual da Bahia.

Também estarão presentes representantes do Conselho Estadual de Educação (CEE), Universidade Federal da Bahia (Ufba), da APLB Sindicato e União Brasileira dos Estudantes (UNE). O evento acontece das 8h30 às 12h, na Fundação Luís Eduardo Magalhães.