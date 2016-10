Dois jumentos soltos na pista causaram um acidente, no sábado (22), em Senhor do Bonfim, no norte da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta - que trafegava na BR-407 - tentou desviar dos animais, mas perdeu o controle da direção e acabou tombando.

Ainda de acordo com a polícia, o condutor do veículo saiu de Salvador com destino a Petrolina, em Pernambuco, para buscar um carregamento de uvas. O motorista estava sozinho dentro do carro e não se feriu.