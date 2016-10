Tentativa de assalto a ônibus deixa 3 mortos e dois feridos em Lamarão

Cinco homens armados anunciaram assalto a um ônibus da empresa São Luiz, que fazia linha Salvador- Uauá, por volta da 1h20 deste domingo (23), no entroncamento da cidade de Lamarão, próximo a Serrinha.

Um passageiro armado reagiu ao assalto dando início a uma troca de tiros. Durante o confronto, um passageiro, identificado como Nadson Oliveira Lima, foi atingido por uma bala no peito; o cobrador do ônibus, identificado como Ítallo Simôa Rodrigues, 24 anos, foi baleado na região das nádegas, e três assaltantes do grupo.

Todos os feridos foram socorridos por uma guarnição da Companhia de Emprego Tático Operacional (CETO), para o Hospital Municipal de Serrinha.

Nadson e Ítalo foram transferidos para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, os criminosos, que ainda estão sem identificação, morreram no hospital de Serrinha.

Outros dois assaltantes fugiram. Segundo informações dos passageiros do ônibus, havia também um integrante do bando em um veículo Renault Logan, de cor vermelha, dando apoio aos assaltantes que estavam dentro do ônibus. O veículo fugiu sentido Feira de Santana após a tentativa de assalto frustrada.