Flamengo empata com o Corinthians e vê Palmeiras disparar

A volta ao Maracanã foi bastante festejada pela torcida do Flamengo. Neste domingo, o estádio ficou rubro-negro, com mais de 60 mil pessoas, em jogo da 32ª rodada do Brasileirão, mas o resultado não foi dos melhores na briga pelo título nacional.

O Corinthians ficou duas vezes à frente do placar, mas os comandados de Zé Ricardo buscaram o empate por 2 a 2. A polêmica, porém, está lançada.

Guilherme abriu o placar para os paulistas, e Guerrero - ex-Corinthians - empatou de cabeça em posição de impedimento (junto a outros dois companheiros).

Antes do intervalo, Rodriguinho voltou a deixar o Corinthians em vantagem, mas o atacante peruano, novamente, deixou tudo igual na segunda etapa.

Guilherme foi expulso aos 31 minutos da etapa final, e o time rubro-negro tentou o abafa, tendo ao menos três boas chances para virar, porém o placar continuou inalterado.

Como o Palmeiras venceu o Sport por 2 a 1 no Allianz Parque, o Flamengo agora está seis pontos atrás do líder do Campeonato Brasileiro (67 a 61). A equipe de Oswaldo de Oliveira chega aos 49 pontos e está em sexto, por enquanto.

Na próxima rodada, o Flamengo tem duelo complicado em Belo Horizonte contra o Atlético-MG, enquanto o Corinthians recebe a Chapecoense.