Cruzeiro vence por 1 a 0, abre distância do Z-4 e complica situação do Vitória

Vitória e Cruzeiro entraram em campo com um objetivo semelhante: ganhar um respiro em relação à zona de rebaixamento do Brasileirão.

O Leão precisava do triunfo para deixar a 17ª posição, a primeira do Z-4, e a Raposa, que começou a rodada em 12º, queria se afastar ainda mais da região perigosa da tabela. No primeiro tempo, o jogo foi de muita marcação e teve poucas oportunidades para os dois lados.

Em uma delas, Ariel Cabral marcou de cabeça após cruzamento de Arrascaeta. Na segunda etapa, o jogo ganhou ânimo, o zagueiro Léo foi expulso, e o Vitória teve um pênalti a favor - desperdiçado por Cárdenas.

O 1 a 0 se manteve e dá tranquilidade ao Cruzeiro, que chegou aos 41 pontos e tem condição tranquila para confirmar a permanência na Série A. O Vitória, por sua vez, permaneceu com 35 pontos, na zona. Na próxima rodada, o time mineiro enfrenta o Atlético-PR, em Curitiba. A equipe de Argel Fucks também joga fora de casa, contra o Fluminense, no Maracanã.