Diretor revela que Leonardo DiCaprio escapou da morte por pouco em filmagens em Galápagos

Leonardo DiCaprio quase morreu sem conquistar seu tão sonhado Oscar. Durante uma expedição pelas Ilhas Galápagos, em 2010, o ator mergulhava quando ficou sem oxigênio em seu tanque, mas foi salvo pelo amigo e companheiro de trabalho Edward Norton.

A história foi contada pelo diretor Fisher Stevens, que trabalhou com DiCaprio no documentário ‘Before The Flood’ (2016), em uma entrevista para a revista GQ. “Eu estava filmando a Sylvia Earle [exploradora marinha] e tinha uma pequena câmera para filmar embaixo d’água. Ele foi companheiro de mergulho de Sylvia, então eu disse: ‘Você filmaria Sylvia?’ e ele disse ‘Sim, eu amo isso, cara’ ”, contou Stevens.

“Eu era companheiro de mergulho de Edward Norton. Nós mergulhamos e vimos 300 arraias, foi um mergulho incrível”, continuou o diretor. Enquanto isso, DiCaprio se afastava dos outros mergulhadores com Sylvia. “Depois de 20 minutos, eu perdi todos eles. Então, vi Leo quase sem respirar, pois seu tanque estava vazando oxigênio, e Edward precisou salvá-lo”.

Essa não foi a primeira vez que DiCaprio passou por uma situação perigosa. Em entrevista a Wired, em janeiro deste ano, o ator contou que já passou por pelo menos três situações de quase-morte. Em uma delas, sobreviveu a um ataque de turbarão, em outra, passou pela explosão do motor de um avião e, por fim, teve um acidente de skydive.