Governo do estado vai convocar 461 servidores sob suspeita de irregularidades

Uma auditoria externa feita na folha de pagamento dos servidores do governo do estado detectou 461 indícios de irregularidades, com destaque para o acúmulo indevido de cargos públicos (municipais, estaduais e federais) e o de cargos públicos com vínculos privados. Ao todo, 461 servidores serão convocados pela Secretaria da Administração do Estado (Saeb) para prestar esclarecimentos e apresentar documentos acerca de suas situações funcionais.

Nesta primeira ação finalizada, que abrange a análise cadastral e funcional dos servidores, a empresa Deloitte, contratada pela Saeb para executar a atividade, também identificou diversos casos de exercício de atividade em jornada de trabalho superior a 70h semanais.

A portaria de convocação será publicada no Diário Oficial do Estado dentro de 15 dias. O chamamento será semelhante ao da Operação Multivínculo, deflagrada pela Saeb em agosto de 2015, quando foram detectados 1.447 servidores acumulando indevidamente cargos públicos nas esferas municipais, estaduais e federais.