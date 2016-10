Torcida do Corinthians briga com polícia no Maracanã antes de jogo

Faltando meia hora para o início do jogo entre Flamengo e Corinthians, no Maracanã, a torcida do time paulista entrou em conflito com a polícia militar no estádio. Gás de pimenta foi usado para apartar a confusão.

Parte dos torcedores começou a tentar quebrar a grade que divide as torcidas para entrar na área destinada aos flamenguistas. Houve conflito e um policial que estava sozinho quando a confusão começou chegou a apanhar, conforme imagens.

Reforço foi chamado para conter os torcedores e manter a separação entre flamenguistas e corintianos.