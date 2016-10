Salvador e RMS registram 11 homicídios no sábado

Salvador e os municípios da Região Metropolitana (RMS) registraram 13 homicídios no último fim de semana. Entre eles, 11 ocorreram apenas no sábado (22).

De acordo com levantamento da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), sete pessoas foram assassinadas apenas na capital baiana: duas no bairro de Itapuã, e as demais em Sete Portas, Águas Claras, Ribeira, Vale dos Lagos e Largo Dois de Julho.

Na RMS, os homicídios foram registrados em Camaçari, Dias D'Ávila e dois em Simões Filho. A idade das vítimas vai de 17 anos a 41 anos. Foram oito homens e uma mulher. Os dois corpos encontrados em Simões Filho não tinham identidade ou sexo identificados. No domingo (23), duas mortes foram registradas em Salvador: uma mulher de 35 anos em São Cristóvão e um homem de 29 anos na Cidade Nova.