Araçás: Fazenda de 'galos gigantes' tem aves que custam até R$ 5 mil

Uma fazenda em Araçás, no agreste do estado, chama à atenção pelo tamanho dos galos. As aves, da família Índio Gigante, quando chegam à idade adulta podem medir até 1,2 metro.

Só para ter ideia do porte dos bichos, um galo comum tem uma altura que vai de 60 a 80 centímetros. Ao Bahia Rural, o criador da Fazenda Riacho Claro, Élio Borges, conta que a criação é lucrativa. Além da dúzia de ovos sair por R$ 130 e um filhote (pintinho), por R$ 50, um galo reprodutor é vendido por uma quantia entre R$ 500 e R$ 5 mil.

Na propriedade de Araçás, o maior galo foi apelidado de Lampião, que mede 1,15 m. Borges disse que fornece matrizes e aves para estados como Amazonas, São Paulo, Paraná e Minas Gerais.