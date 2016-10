ACM Neto ataca gestões petistas na Bahia

Em entrevista nas páginas amarelas da revista Veja, o prefeito de Salvador, ACM Neto, ataca as gestões petistas à frente do governo do estado, sem deixar margem de dúvida de que suas atenções já se voltam para 2018, quando enfrentará Rui Costa pelo lugar no Palácio de Ondina.

“O projeto do PT na Bahia está se fatigando. É um ciclo que começa a se encerrar. Os governos Jaques Wagner e Rui Costa não aproveitaram o alinhamento com o governo federal para mudar a situação econômica e social do estado, ainda marcado por muita pobreza, desigualdade e falta de oportunidade. Eles perderam uma ocasião singular”, avaliou.

De fato, os petistas avançaram pouco. Mas a Bahia não é pobre por causa deles. Ao contrário, receberam herança social deplorável das mãos justamente do avô do prefeito de Salvador, que por décadas comandou o destino do estado.

Hoje o bom trabalho como prefeito da capital credencia Neto a ser governador da Bahia. Demonstrou inclusive grande preocupação social, com investimentos expressivos e produtivos em educação, ações em espaços públicos na periferia como nas áreas mais ricas da cidade e até um interessante projeto de melhoria nas moradias precárias da população mais pobre.

O que propõe para desenvolver o paupérrimo interior baiano, fazendo diferente do PT e do avô, é algo a verificar a partir da campanha que não demora estará nas ruas.

A entrevista à Veja não traz maiores novidades. Nela, o prefeito atribuiu a manter a palavra no que promete e ao esforço fiscal de colocar as contas em dia, o sucesso de seu governo.

Não se furtou a lembrar o grande aumento de IPTU que promoveu, mas alegou que o imposto estava há 19 anos sem ajuste. Relacionou ainda a revisão de contratos como importante fator para o equilíbrio das contas. As semelhanças com o prefeito de Feira, José Ronaldo, cessam aí, porque Neto incluiu também em sua receita o corte de gastos com pessoal e redução de terceirizados e cargos de confiança, o que em Feira não se viu.

O destaque nas páginas amarelas mostra a valorização nacional da figura do prefeito, depois que venceu o pleito do dia 2 com74% dos votos. Entre todos os prefeitos de capitais, só Teresa Surita, em Boa Vista, Roraima, com 79%, teve percentual maior (ela por sinal foi eleita pela quinta vez para o cargo).

PUXANDO O TAPETE

Com mais pimenta que toda a entrevista tradicional de três páginas, está uma nota na seção Radar da mesma revista, sobre a sucessão à presidência da Câmara dos Deputados, e que volta a citar ACM Neto:

“Antônio Imbassahy (PSDB) é um nome forte para substituir Rodrigo Maia na presidência da Câmara. O problema é a oposição sistemática dos conterrâneos Geddel e Acm Neto”, publica a maior revista do país.

É verdade que o PSDB não tem lá essa força na Bahia, mas a ideia dos caciques do DEM e do PMDB é que continue assim.

A presidência da Câmara está mais forte do que nunca, se considerarmos que o mandato de Temer, mesmo após o impeachment de Dilma Rousseff, ainda é precário, pois pairam sobre ele ameaças da Lava Jato, de uma eventual delação de Eduardo Cunha e pende o julgamento da chapa toda (Dilma/Temer) pelo TSE, que pode levá-lo à perda do cargo. Lembrando que como este julgamento não ocorrerá este ano, se for preciso substituir o presidente, o sucessor não será mais escolhido pelo voto direto. Se a perda do cargo se der em 2017, os congressistas escolherão entre seus pares quem vai completar o mandato até a eleição de 2018.

Portanto, o presidente da Câmara a ser eleito em janeiro estará em posição privilegiada, caso ocorram estes movimentos, para conduzir o processo ou até mesmo assumir o mandato presidencial tampão.

Quanto à disputa interna de poder, ACM Neto provavelmente se beneficiará de um tropeço de Geddel na operação Lava Jato, onde muita coisa já surgiu contra ele, mas nada que pudesse até o momento afastá-lo do poder de que desfruta, como membro do núcleo do governo Temer.