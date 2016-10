Psol quer podar o supersalário do aposentado Geddel

Os ministros Geddel Vieira Lima e Eliseu Padilha, como membros do grupo mais próximo ao presidente Temer, são defensores da reforma da Previdência. E já são aposentados. E graças a esta aposentadoria, recebem vencimentos muito superiores ao teto do funcionalismo, porque juntam à sua aposentadoria como ex-deputados, o salário de ministros. O Psol quer acabar com a mamata.

O partido vai ingressar com uma ação tentando reduzir o supersalário de ambos.

O teto do funcionalismo público é o subsídio pago aos ministros do Supremo, de R$ 33,8 mil.

Padilha, aos 70 anos, recebe R$ 19,4 mil de aposentadoria da Câmara, que junta-se ao salário de ministro, de R$ 30,9 mil. Teve, em setembro, vencimento total bruto de R$ 50,3 mil somando salário de ministro e aposentadoria parlamentar.

Geddel, que ainda nem chegou aos 60 é aposentado da Câmara, de onde recebe R$ 20,4 mil. Embolsou R$ 51,3 mil brutos no mês passado.

Ambos querem reformar a previdência dos outros. Vamos ver como reagem à ação do Psol contra a previdência deles.