Trecho da BR-324 é fechado para obras do viaduto da Noide Cerqueira

A Concessionária Viabahia e a Companhia de Desenvolvimento do Estado da Bahia (Conder) informam aos usuários da BR-324 – rodovia Eng° Vasco Filho sobre o fechamento do retorno localizado no km 523 (no sentido Feira de Santana), a partir do dia 27 de outubro (quinta-feira).

A operação se faz necessária para a execução das obras do viaduto de interseção da Avenida Nóide Cerqueira com a rodovia federal. Como opção, os usuários poderão acessar o retorno situado no km 526,700, nas proximidades do distrito de Humildes.

A concessionária alerta aos moradores e usuários que fiquem atentos à sinalização existente no local.