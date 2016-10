Colisão entre carro e caminhão mata pai que visitaria filho em hospital

Uma colisão entre um carro e um caminhão matou um homem, na noite do último domingo (23), na BR-324. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no KM-302. A vítima, que não teve a identidade divulgada, saia do distrito de Novo Paraíso para encontrar o filho de 24 anos em Jacobina. O jovem havia caído de uma moto na mesma rodovia e se ferido gravemente duas horas e meia antes do acidente do pai.

A PRF informou ainda que, o caminhão transportava cebolas e colidiu frontalmente com o carro da vítima. O pai do jovem iria para o Hospital Antônio Teixeira Sobrinho, onde entregaria a documentação solicitada pela unidade. Dois homens que estavam no caminhão se feriram levemente. A PRF investiga a causa dos dois acidentes.