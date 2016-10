Lava Jato: Polícia Federal indicia Antonio Palocci por corrupção passiva

A Polícia Federal indiciou nesta segunda-feira (24) o ex-ministro Antonio Palocci por corrupção passiva na âmbito da operação Lava Jato. Também foram indiciadas outras cinco pessoas, entre elas o ex-presidente da Odebrecht Marcelo Odebrecht e o publicitário João Santana. O indiciamento será encaminhado ao Ministério Público Federal, a quem caberá decidir se oferece denúncia à Justiça contra os acusados pela Polícia Federal.

De acordo com a PF, Palocci, que foi ministro dos governos dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, recebeu propina para atuar em favor da empreiteira na contratação de navios-sonda para a Petrobras, na aprovação de medidas provisórias que beneficiariam a empreiteira e na concessão de um crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para que a empresa atuasse em Angola. No mesmo relatório, a PF também indiciou Marcelo Odebrecht por corrupção ativa.

O ex-marqueteiro do PT João Santana e a mulher dele, Mônica Moura, foram indiciados por lavagem de dinheiro, acusados de receber R$ 11,7 milhões. Segundo a PF, os valores tiveram origem em atos de corrupção praticados por Palocci e Marcelo Odebrecht. Dois ex-assessores de Palocci também foram indiciados por corrupção passiva pela Polícia Federal.