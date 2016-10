Brasileiros gastam mais com cigarro do que com batata ou café, aponta o IBGE

Uma pesquisa feita pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou que os gastos com cigarro representam 1,08% do orçamento mensal das famílias brasileiras, que é quase a mesma representatividade do arroz e feijão (1,12%) e três vezes maior que o da batata, por exemplo. A despesa com o cigarro corresponde ainda a 13,5 vezes mais gastos que a do cafezinho.

Apesar das constantes campanhas de conscientização sobre os males do cigarro, em vinte anos o peso deste item nos orçamento dos brasileiros diminuiu apenas em 0,32%, informou o levantamento. Mas o item ficou 448,17% mais caro em comparação há duas décadas contra uma alta de 252,08% da inflação oficial.

De acordo com a coordenadora de Índices de Preços do IBGE, Eulina Nunes dos Santos, esse aumento de preços é principalmente por conta de impostos. "Não só para aumentar a arrecadação, mas, por ser considerado um item supérfluo e prejudicial à saúde, aumentou muito a tributação como uma política mesmo. Mais de 70% do preço do cigarro são impostos", explicou a coordenadora.