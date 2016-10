O dólar americano opera em baixa nesta segunda-feira (24), em reação à expectativa de aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do teto dos gastos e pela aproximação do fim do prazo do programa de adesão ao programa de repatriação de recursos no exterior.

No início desta segunda, a moeda americana opera em baixa de mais de 1% e caiu para o patamar de R$ 3,12. Caso encerre neste valor, pode ser a menor cotação desde julho de 2015.