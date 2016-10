Geração Z: 25% já receberam nudes ou fizeram sexting, aponta pesquisa

A Geração Z (nascidos após 1995 até o começo dos anos 2000) envia em média 206 mensagens por dia, quase três vezes a quantidade da geração nascida nos anos 1980, segundo dados da pesquisa da agência McCann sobre o comportamento dos jovens.

Segundo informações do portal G1, o relatório do levantamento modificou o status dessa faixa etária de “nativos digitais” para “sempre disponível”. A pesquisa ainda aponta que 25% dos entrevistados já receberam “nudes” (fotos de pessoas nuas) ou trocaram sexting (conversas de teor sexual). A McCann ouviu 33 mil pessoas de 18 países, com idades entre 16 e 70 anos, sendo 1.811 no Brasil.

Para a agência, o comportamento dos “centennials”, como também são chamados os integrantes da geração Z, se deve ao uso intensivo de dispositivos com acesso à internet, o que tornaria sem sentido a divisão entre um mundo “real” e “digital”. "Aquilo é simplesmente a vida. E na vida acontece beijo, acontece transa, acontece de gostar de um carinha e no outro dia não. Acontece de eu ser dona do meu corpo”, explica Débora Nitta, vice-presidente de planejamento da McCann. “Os ‘nudes’ não tem um valor que teria no passado, de uma exposição pornográfica.”