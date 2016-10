Homem mantido em cárcere privado pela família por 20 anos é resgatado

Mantido preso por cárcere privado por 20 anos pela família, um homem de 36 anos foi resgatado por acaso na última quinta-feira (24) de uma casa no Jardim Leblon, localidade do bairro de Pimentas, em Guarulhos (SP). Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, Armando Bezerra de Andrade ficava acorrentado em uma edícula com quarto e banheiro na residência, onde moravam o pai, a madrasta e o irmão. Policiais militares realizavam uma operação na região e por volta das 7h, após uma denúncia de tráfico de drogas, e localizaram o cativeiro por acaso.

A polícia não deu detalhes sobre o crime. A família do homem não foi detida – eles se mudaram da casa neste sábado (24). Questionada sobre a ação policial e o envolvimento da família, a Secretaria da Segurança Pública informou que apura o caso. Quando desapareceu, Armando tinha 16 anos. Ele estudava na escola do bairro e tinha amigos.

"O Armandinho cresceu e vivia sentado aqui na frente da minha casa conversando comigo e com todos os vizinhos. Era bom menino, mesmo quando a madrasta batia nele na frente de todos", relata o jardineiro João Batista, 58 anos. De acordo com Batista, quando o jovem sumiu, o pai dizia que ele tinha ido para o interior, e depois, para Pernambuco. "Sempre uma história diferente. Mas dizia que ele estava bem". Um amigo de infância, Nelson de Jesus, conta que Armando adorava rock e tinha uma banda, na qual tocava guitarra.

"Ele amava Nirvana e Charlie Brown Júnior. Nós empinávamos pipa juntos. Foi a última vez que o vi", lembra. Ele também gostava de esportes: jogava futebol, taco e lutava karatê. Os vizinhos contam que Armando estava acorrentado a uma cama e com a barba na altura do umbigo, repleta de fezes. Na edícula, havia uma cama com colchão, sem lençóis ou cobertores. Vizinhos suspeitam de que a madrasta, que é enfermeira, doparia o enteado durante o período. Ainda neste domingo (23) era possível sentir forte cheiro de urina e de fezes que saía da edícula, que foi deixado com janela e portas abertas. Moradores afirmam que o banheiro tinha fezes espalhadas.