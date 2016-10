Ronaldo, Colbert, e a sucessão baiana

Apesar de não terem combinados com os russos- como na famosa piada- todos apostam que Ronaldo vai levar o mandato até o meio, pegar seu banquinho e concorrer a uma vaga no Senado, sabendo que ACM Neto tem aparente vantagem na sucessão de Rui Costa, contra a reeleição do governador.

Argumenta-se que uma vaga ao Senado seria do PMDB, aliado de Neto, e, atualmente, na Presidência da República e com Geddel no circuito interno de Temer. Os otimistas dizem que a outra vaga seria de Ronaldo. Os menos entusiasmados dizem que a vaga é do PSDB, ao que os ronaldistas rebatem dizendo que o PSDB não tem prestígio na Bahia para tanto. Alguns não enxergam porque Ronaldo ficaria com a vaga do Senado já que os votos de Feira seriam para Neto, de qualquer forma.

Outros dizem que Ronaldo poderia ser vice-governador, mas é difícil imaginar que alguém largue a administração de um orçamento de R$1,2 bilhões para ocupar a distinta função de decoração palaciana.

Uma nota na coluna Radar, na Revista Veja, neste fim de semana, bota lenha na fogueira ao informar que Imbassahy tenta ser presidente da Câmara, mas tem a oposição de Neto e Geddel.

No momento o PSDB parece ter os candidatos mais viáveis a Presidência, o que influenciaria a sucessão baiana, mas o futuro é incerto, afinal, ninguém sabe em que porta a Lava-Jato pode amanhecer e embaralhar as cartas.

Nos atuais tempo de incerteza, é bom ninguém, inclusive os Colberzistas, contar com carta marcada.