Empresária, Ana Paula Padrão quer empoderar 1 milhão de mulheres

Apresentadora do MasterChef, ex-âncora de telejornais nas maiores emissoras do país, Ana Paula Padrão, 50 anos, tem um lado pouco conhecido do grande público. Ela é também uma empresária que vem trilhando um caminho de sucesso. É dona de duas empresas de comunicação e sócia de uma terceira. O novo negócio de Ana Paula, que se considera uma mulher insegura, é o empoderamento feminino. No ano que vem, ela espera oferecer cursos online para 1 milhão de mulheres em busca de autoconfiança.

Fundada há dois anos, a Escola de Você é uma plataforma de internet que oferece cursos sobre assuntos como filosofia, história, psicologia e empreendedorismo. Ana Paula acredita que, ensinando essas disciplinas, proporciona o empoderamento feminino _conceito para a promoção de direitos das mulheres e da equidade social e econômica entre os gêneros, de acordo com princípios estabelecidos pela ONU (Organização das Nações Unidas).

A empresa da jornalista se prepara para receber aporte de grandes investidores no ano que vem. Um dos interessados é Camila Farani, empresária que faz parte do elenco do reality show Shark Tank Brasil, do canal Sony.

"A Escola de Você tem quase 300 mil alunas no país inteiro. Até este momento, tudo que a gente cresceu foi orgânico. O que estamos fazendo agora é uma revolução na plataforma, [que ficará] estupidamente mais robusta e com mais condições de receber o impacto de muitas inscrições e muito mais vídeos", conta Ana Paula.

"Todo o nosso investimento dos últimos meses foi para contratar parceiros no mercado, para desenvolver os projetos e colocá-los no ar em janeiro. Nossa primeira meta é chegar a 1 milhão [de alunas] em setembro de 2017 e 2 milhões em 2018", revela.

As atividades de Ana Paula como empresária começaram há nove anos, quando ela fundou a Touareg, empresa que produz campanhas em vídeo para o mercado corporativo. Em 2011, criou outra empresa, Tempo de Mulher, que organiza eventos e também é um site.

A Escola de Você veio por último, mas cresceu tanto que a apresentadora preferiu gerenciá-la separadamente, ao lado da sócia Natália Leite, e dedicar ainda mais tempo e dinheiro ao projeto. Atualmente, os cursos são gratuitos, e as receitas da empresa vêm de vídeos de parceiros comerciais. No ano que vem, a Escola do Você adotará o modelo "freemium". O conteúdo gratuito servirá de isca para atrair usuárias para cursos pagos.

"A pergunta que a gente se fazia era: Por que muitas vezes você dá cursos de qualificação para mulheres, mas a empregabilidade delas continua baixa? A gente acredita que elas não conseguem emprego por motivos que envolvem autoconfiança: não têm coragem, acham que não vão conseguir, que não têm uma roupa adequada, se sentem desestimuladas. Então, a primeira coisa que tentamos desenvolver na Escola de Você é a autoconfiança. Os cursos básicos são o momento em que ela redescobre isso. A partir daí, elas vão para as especialidades e fazem um investimento", afirma.