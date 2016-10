Semana Espírita focada na família atraiu grande público

Um público de mais de 12 mil pessoas participou da 38ª Semana Espírita de Feira de Santana, encerrada no último domingo, no Ginásio de Esportes do Colégio Castro Alves. O evento, que durou nove dias, tratou de temáticas variadas sobre a relação entre a família e a espiritualidade, aspectos aprovados pelas pessoas de variadas religiões que foram ao evento diariamente.

No dia 17, quando esteve presente o médium feirense Divaldo Franco, principal escritor da doutrina espírita, mais de 2 mil pessoas lotaram o espaço. Foi uma noite de muito esclarecimento e de música e luz, marcada também pelo show da cantora Carla Visi que durante uma hora trouxe um repertório mesclando MPB e música erudita entre canções que entoam aspectos positivos da vida entre os homens e no plano espiritual.

Com conferências cada noite e seminários durante dois finais de semana, o evento deste ano ganhou uma aprovação maior do público pela abordagem em torno da vida em família.

"O evento superou a minha expectativa - temas muito bem escolhidos, palestrantes excelentes, abordagem clara, tudo muito bom. Não sou espírita, mas adorei e por isso, vim todos os dias", destaca a enfermeira Roseli Silva Gonçalves. De acordo com ela, a visão espiritualista sobre assuntos do cotidiano ajuda a enfrentar melhor "os problemas do dia a dia, a vivência com a família e também o trabalho".

"O evento foi maravilhoso, vim dois dias e gostei muito das orientações. O tema deste ano foi especial, a família é o que move o mundo, não existe mundo sem família. Ela nunca vai acabar, afinal de contas a família somos nós, nossos filhos, netos, bisnetos, etc", comenta Conceição Sampaio.

A professora universitária Líbia Melo aprovou não apenas a temática geral como também a proposta de incluir gerações no evento. "Foi realmente maravilhosa a Semana Espírita deste ano. Duas palavras que definem bem o evento são: perfeita e sensível. A temática é mais que necessária, de fato precisamos estreitar os laços da família. A escolha dos palestrantes foi pertinente e gostei muito também da confraternização com os jovens, a participação de várias gerações. Temos que pensar num Espiritismo que agregue, que envolva não apenas adultos, mas também crianças, jovens e pessoas da terceira idade", defende.

O também professor universitário Cledson Ponce Morais, que participou durante seis dias, destaca ainda "o potencial esclarecedor do evento". Na visão dele, "a cada ano a Semana se supera, fica mais interessante, mais bonita, eleva a alma de quem participa das palestras. Um evento ainda mais grandioso sob todos os aspectos", avalia o professor.

Principal responsável pela organização do evento, Marcus Machado, coordenador do Conselho Regional Espírita 3, ficou realizado pelo sucesso das atividades. "Estamos muito felizes e gratos a Deus, sobretudo. Realmente, o tema deste ano sensibilizou ainda mais as pessoas que participaram ativamente, não apenas os espíritas, mas também a comunidade que frequenta outras religiões e credos. Não temos interesse de fazer proselitismo, pelo contrário, queremos trazer o pensamento espírita como mais uma possibilidade de esclarecimento e, desta forma, podermos viver de maneira mais humanizada e feliz", comemora Marcus.

O coordenador do CR-3 informa que o evento é organizado durante todo o ano, "com muito planejamento e trabalho para que tudo dê certo. Na próxima semana, já começamos a pensar em 2017", destaca. Para quem deseja ver as fotos e saber mais informações sobre a 38ª Semana Espírita de Feira de Santana, é só acessar a fanpage no Facebook: www.facebook.com/semanaespirita.fsa.