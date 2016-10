Final de semana tem 35 acidentes com seis mortos em rodovias baianas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou um balanço do final de semana, nas rodovias baianas, onde aconteceram 35 acidentes com 34 pessoas feridas e ainda seis mortos. As informações sobre as vítimas e locais das ocorrências não foram informadas.

Somente no sábado (22), foram 20 acidentes, 22 feridos e dois mortos. Já no domingo (23) a PRF registrou 15 acidentes, 12 feridos e quatro mortos.

Ainda no domingo, uma carreta pegou fogo e deixou a pista bloqueada, por mais de 2h, na Serra do Mutum. Uma pane elétrica elétrica é a suspeita da Polícia Rodoviária Federal para a ocorrência. O veículo carregado de fumo, transitava pela BR-116.