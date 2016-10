STJD tira organizadas do Corinthians dos estádios na reta final do Brasileirão

O Corinthians foi punido preventivamente na segunda-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa da briga entre torcedores do time paulista, do Flamengo e a polícia durante o empate em 2 a 2 entre as equipes no Maracanã, no domingo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nas últimas seis rodadas da competição, o Corinthians está proibido de vender ingressos para torcedores de organizadas, tanto em jogos dentro como fora de casa. O tribunal também determinou o fechamento total do setor Norte da arena corintiana – o local tinha sido interditado há um mês, após uma briga de torcedores com a PM no clássico contra o Palmeiras, mas fora liberado parcialmente na semana seguinte.

Segundo o procurador geral do STJD, Dr. Felipe Bevilacqua, a punição liminar aconteceu pelo pelo fato de torcedores das organizadas do Corinthians terem sido os principais causadores de toda confusão de forma determinante e quase exclusiva, inclusive com atos de extrema covardia.

"A medida visa proibi-los ou evitar que vão ou se aglomerem nas próximas partidas do seu time", afirma Bevilacqua.

Como o pedido foi liminar, permanecerá ou cairá no julgamento que acontecerá no fim dessa semana ou na próxima. O Flamengo foi denunciado no mesmo processo pela falha na segurança e pelo arremesso de copos e garrafas d'água nos jogadores corintianos durante a comemoração de um dos gols, como foi mostrado na transmissão. O denunciante foi o subprocurador responsável pela última rodada, o mineiro Leonardo Barbosa.

A assessoria da arena corintiana disse na noite desta segunda que ainda não tinha sido notificada da decisão.

A punição, baseada no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, vale até o julgamento da comissão disciplinar do STJD, que deve ocorrer em 15 dias. O Flamengo foi denunciado no mesmo artigo, mas não recebeu pena por enquanto. O clube carioca também foi denunciado por objetos lançados no gramado durante o jogo.

Além disso, o STJD pediu que os 31 torcedores corintianos presos no Rio sejam impedidos de frequentar estádios. Eles serão julgados no TJ-RJ às 11h (de Brasília) desta terça-feira sem a presença da imprensa. Nesta segunda, foram transferidos da Cidade da Polícia Civil para o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu.