Lucas Valença nega ter infringido normas da Polícia Federal

O policial federal Lucas Valença, que ficou conhecido pela alcunha de 'Hipster da Federal', falou sobre a possibilidade de responder processo administrativo na Polícia Federal por conceder entrevistas sem a autorização da instituição infringido assim normas internas da corporação.

Lucas participou do programa "Encontro com Fátima Bernardes" desta segunda-feira, 24, assim como posou e deu entrevista ao site Ego. Em ambos os casos, ele alega ter falado na condição de cidadão que despertou interesse por sua beleza, e não como policial.

"Lucas Valença é agente de Polícia Federal e ganhou notoriedade em razão da aparição na imprensa durante operação policial de grande repercussão. Ao ser chamado pra dar entrevista em canal de televisão de âmbito nacional, Lucas Valença não foi chamado enquanto representante da instituição, mas sim na condição de cidadão que possui interesse da sociedade em razão da sua beleza estética. Lucas reitera, assim como fez na entrevista, todo o seu respeito com a Instituição Policial Federal e, principalmente, em relação às investigações protagonizadas por nossos profissionais, sempre protegidas pelo sigilo e confidencialidade. Continuaremos construindo a Polícia Federal que a sociedade confia com muito zelo e responsabilidade", divulgou através de sua assessoria na noite desta segunda, 24.

Lucas Valença 'bombou' nas redes sociais na quarta-feira, 19, durante a prisão do ex-deputado Eduardo Cunha. Ele foi um dos agentes federais que escoltava Cunha, e chamou atenção por seu visual com coque samurai e barba vasta. Convertendo-se rapidamente no Hipster da Federal.

"Se eu soubesse, tentaria não aparecer. Fui escalado na hora e aconteceu, foi coincidência. Esse não era o objetivo, estava só fazendo o meu trabalho. Fiquei muito surpreso, não estava fazendo nada para que isso acontecesse. Depois da surpresa, fiquei em dúvida do que poderia acontecer. Por isso mesmo estava mais quieto", disse ele, em entrevista ao Ego, se referindo ao fato de ter evitado o contato com a imprensa em um primeiro momento.