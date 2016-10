Neymar é o único brasileiro entre os 30 finalistas para Bola de Ouro

A France Football, revista francesa, divulgou nesta segunda-feira (24) a lista dos 30 finalistas da Bola de Ouro, que premia os melhores jogadores do mundo, e o único brasileiro presente é o atacante do Barcelona Neymar.

O diferencial da premiação da France Football é que quem vota para o jogador bola de ouro são jornalistas da área, e não técnicos ou capitães das seleções, como é o comum na premiação da Fifa, por exemplo.

O ponta-esquerdo do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, que venceu as outras duas competições mais importantes do ano, é o favorito para a prêmio francês, pela quarta vez.

Como já era esperado, todos os jogadores presentes na lista jogam no futebol europeu, sendo 24 deles contratados pelo Real, Barcelona, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Manchester City ou Manchester United.

Confira a lista dos 30 indicados:

Sergio Agüero (Manchester City - Argentina)

Pierre-Emerick Aubemayang (Borussia Dortmund - Gabão)

Gareth Bale (Real Madrid - País de Gales)

Gianluigi Buffon (Juventus - Itália)

Kevin de Bruyne (Manchester City - Bélgica)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid - Portugal)

Paulo Dybala (Juventus - Argentina)

Diego Godín, (Atlético de Madri - Uruguai)

Antoine Griezmann (Atlético de Madri - França)

Gonzalo Higuaín (Juventus - Argentina)

Zlatan Ibrahimovic (Manchester United - Suécia)

Andrés Iniesta (Barcelona - Espanha)

Koke (Atlético de Madri - Espanha)

Toni Kroos (Real Madrid - Alemanha)

Robert Lewandowski (Bayern de Munique - Polônia)

Hugo Lloris (Tottenham - França)

Riyad Mahrez (Leicester City - Argélia)

Lionel Messi (Barcelona - Argentina)

Luka Modric (Real Madrid - Croácia)

Thomas Müller (Bayern de Munique - Alemanha)

Manuel Neuer (Bayern de Munique - Alemanha)

Paul Pogba (Manchester United - França)

Pepe (Real Madrid - Portugal)

Dimitri Payet (West Ham - França)

Neymar (Barcelona - Brasil)

Rui Patrício (Sporting - Portugal)

Sergio Ramos (Real Madrid - Espanha)

Luis Suárez (Barcelona - Uruguai)

Jamie Vardy (Leicester City - Inglaterra)

Arturo Vidal (Bayern de Munique - Chile)