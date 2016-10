Alexandre Borges desabafa sobre vídeos com travestis

Prestes a concluir mais um trabalho na TV, Alexandre Borges viu seu nome parar em vários sites e jornais recentemente. Isso por conta de um vídeo em que ele aparece em uma festa particular acompanhado por travestis. Em entrevista ao colunista Bruno Astuto, da revista 'Época', o ator desabafou sobre o caso.

"Acho que cada um tem de cuidar da sua vida. Tenho enfrentado uma rotina pesada por ser protagonista, mas estou muito bem comigo mesmo. Realizei o sonho de fazer par com a Malu Mader, que eu admiro muito. Estou me sentindo mais bonito aos 50 anos. E sinto que o público me incentiva e me apoia. Sem ele eu não teria pique", disse ele.