Scheila Carvalho revela que quase não tinha contato com Carla Perez no É o Tchan

A eterna morena do É o Tchan, Scheila Carvalho, fez uma revelação em entrevista nos bastidores do 'Saltibum'. Segundo ela, logo quando passou a fazer parte do grupo baiano, o contato com Carla Perez era bem difícil.

"Quando entrei, ela estava muito no auge. Era difícil ter muito contato, por incrível que pareça. A gente se encontrava muito no palco. Ela tinha outros trabalhos, era ocupada. A agenda dela era megalotada", confessou Scheila.

Com a saída de Carla, então, Sheila Mello ocupou a vaga e, de acordo a morena, a parceria pôde ficar mais próxima. "Com a Mello foi mais fácil. Eu, ela e o Jacaré ensaiávamos juntos as novas coreografias, tanto que a sincronia ficou até mais afiada, que era uma coisa com que o Jacaré sonhava muito. Ela me pedia orientação, dicas".

"Quando ela ganhou (o concurso do Faustão), ela falou: 'Ai, Scheila, e agora?'. E eu falei: "Agora, seja você. Mostre sua simpatia, seu carisma, dance do jeito que você dança, que já é lindo. Com o tempo, tudo vai se aperfeiçoando, também não cheguei ao Tchan sabendo muito dançar", contou.