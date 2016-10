Rui Costa investe em Conquista tentando salvar reduto do PT

O PT governa Pintadas desde 1996, mas em 02 de outubro perdeu a eleição na cidade para o DEM. Era um símbolo para o PT, que executou ali várias de suas políticas levadas depois a outros cantos do país, como o orçamento participativo. Mas Neuza Cadore, deputada, a primeira prefeita da era PT, perdeu para Batista da Farmácia, por 130 votos.

Outro símbolo é Vitória da Conquista, que o PT governo pelo mesmo período de tempo, mas já foi para o segundo turno em desvantagem (Herzem Gusmão, PMDB, teve 48% e José Raimundo, ex-prefeito petista, ficou só com 32%).

Para tentar reverter a desvantagem e manter o controle sobre a terceira maior cidade do estado em população, antes de viajar para a França (chega amanhã em Paris) o governador Rui Costa deu um pulo na Suíça baiana, como a cidade é apelidada.

Fez inaugurações em valores de R$ 40 milhões segundo o governo do estado, e lançou promessas. Inaugurou arco cirúrgico e as instalações da primeira sala de raio-x do Centro de BioImagem do hospital geral da cidade.

Por meio da Companhia de Ação Regional (CAR), entregou as chaves de 13 tratores com implementos agrícolas para associações comunitárias rurais.

Assinou três convênios do programa Bahia Produtiva, para o fortalecimento das cadeias da mandiocultura, fruticultura e licuri.

Inaugurou Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água em três localidades, beneficiando cerca de 350 famílias.

E prometeu que até dezembro licita a construção da barragem do Catolé e lança o edital para construção de terminal de passageiros no aeroporto.

Será o suficiente? A resposta sai domingo, a partir das 17 horas, quando se encerra a votação e abrem-se as urnas.