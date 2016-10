Suspeito tenta assaltar ônibus e é morto a tiros dentro de coletivo na BR-324

Um dos suspeitos de tentar assaltar um ônibus na manhã desta terça-feira (25) foi morto a tiros dentro do coletivo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o crime aconteceu dentro da linha Marechal Rondon/Barra, do consórcio Integra Plataforma, por volta das 6h, na BR-324, na região da Jaqueira do Carneiro, sentido Salvador.

De acordo com o motorista do ônibus Jorge Batista, de 51 anos, a dupla entrou na Jaqueira do Carneiro e logo anunciou o assalto. Durante o roubo, o motorista disse que ouviu um único disparo feito do meio do veículo, que atingiu um dos assaltantes.

Ao ouvir o tiro, o comparsa do assaltante ordenou que o motorista parasse o veículo no trecho da Baixa do Camurugipe, nos fundo de São Caetano, desceu e entrou em um Celta preto que estava acompanhando o coletivo. Ainda de acordo com o motorista, ele fugiu sentido Salvador.

O suspeito que foi baleado não resistiu aos ferimentos e morreu. Uma passageira também foi atingida na coxa e socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE). Houve pânico dentro do coletivo e outra passageira torceu o pé.

A polícia ainda não tem informações de que quem fez o disparo que matou o suspeito. Como ele quem estava com os pertences dos passageiros, nada foi levado. No momento do assalto havia cerca de 55 passageiros dentro do coletivo. O local foi isolado para trabalho da perícia. Por conta do crime, o trânsito no local ficou engarrafado.

Jorge Batista é o mesmo motorista vítima de um assalto no dia 22 de julho, que resultou em um passageiro morto e outros cinco baleados. Na época ele dirigia a mesma linha, no mesmo horário e o assalto foi anunciado no mesmo local de hoje. Apesar do susto repetido, Jorge diz que não tem medo e que gosta da profissão. "A situação não muda, a gente tem que ficar calmo e não reagir", disse.