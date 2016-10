Gastos de brasileiros no exterior cresce 2,7% em setembro e chega a US$ 1,294 bi

O gasto de brasileiros no exterior chegou a US$ 1,294 bilhões no exterior em setembro. O dado reflete um incremento de 2,7% em relação ao mesmo período de 2015, quando foram gastos US$ 1,260 bilhão. O incremento registrado pelo Banco Central ocorre pelo segundo mês seguido - em agosto houve aumento de 2,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

"Aparentemente estamos iniciando nova tendência de crescimento nas despesas de viagens internacionais", observou Tulio Maciel, chefe do Departamento Econômico do BC, de acordo com a Agência Brasil. Até o dia 21 de outubro, as despesas chegaram a US$ 1,045 bilhão e há possibilidade de o crescimento chegar a 50% neste mês em relação ao mesmo período de 2015.

Alguns dos fatores que explicam essa tendência, segundo Maciel, são a reação dos indicadores de confiança dos consumidores e a redução da taxa de câmbio, que saiu de R$ 4 para R$ 3,15. "Se olhar em 12 meses, a despesa líquida [descontada as receitas de estrangeiros no Brasil] está em US$ 16,7 bilhões. Isso já foi US$ 26 bilhões em setembro de 2014", disse Maciel, ponderando que as despesas estão em um patamar historicamente baixo.