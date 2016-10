Feira de Santana terá primeiro festival de cerveja artesanal

Um dos mercados que mais cresce no país é o de Cervejas Artesanais, aumentando mês a mês o número de apreciadores. A cidade de Feira de Santana, que é um dos polos estaduais de cervejarias caseiras e que conta com o maior local do estado para o consumo desse produto, finalmente estará recebendo o seu primeiro evento totalmente voltado para o mundo cervejeiro: o FESTIVAL BEER MUSIC.

No dia 29 de outubro acontecerá no Ária Hall o FESTIVAL BEER MUSIC – Edição ROCK, uma realização do Empório Cervejas Especiais e do Feira Rock Clube. O Festival contará com a participação de 12 cervejarias artesanais, onde os diversos estilos e sabores estarão disponíveis para o público. Estarão presentes cervejarias de Feira de Santana, Salvador, Santo Estevão, Vitória da Conquista, Morro do Chapéu, Eunápolis e São Paulo.

Como o nome indica, essa edição tem o lado musical voltado para o pop/rock e contará com bandas conhecidas do público feirense e que possuem um público fiel. O set list é composto pelas bandas 80 na Pista, Lagedor, Rota 7, Mr. Dino e Mr. Jack, que se revezarão no palco do festival durante as dez horas previstas de duração. No início do evento e nos intervalos, o DJ Thrash Vinil, que utiliza discos de vinil para fazer o som, estará tocando e mantendo o clima do evento.

Completando o evento, será montada uma praça de alimentação com diversas opções de comida para o público, que vai desde hambúrgueres artesanais até crepes franceses, sem faltar é claro, os espetinhos, pizza, coxinhas e salgados de camarão. Estará também no evento um bar especializado em drinks especiais e diferenciado para atender a quem não quiser beber cerveja, tornando completa as opções do festival.

O Festival Beer Music iniciará às 14 horas, com a primeira banda começando pontualmente às 16 horas. Serão mais de 30 estilos diferentes de cervejas para quem já conhece e para quem quiser iniciar as experiências no mundo das cervejas especiais.