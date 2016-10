Gilberto Gil rebate boatos de morte e confirma show com Caetano

O cantor e compositor Gilberto Gil, que continua internado no Hospital Sírio-Libanês para tratar um problema renal, rebateu os inúmeros boatos sobre a sua morte que foram divulgados nos últimos dias. “E pros boatos: fora daqui!”, disse em post feito no Instagram nessa terça-feira (25).

Mesmo sem previsão de alta, o músico, que deu entrada na unidade na última sexta-feira (21), confirmou o show que fará em parceria com Caetano Veloso, no Rio de Janeiro, no próximo domingo (30). A apresentação estava agendada para o dia 27 de agosto, mas precisou ser adiada após a internação de Gil no período. “Alô, Rio de Janeiro, FALTAM 5 DIAS pro nosso encontro. Voltamos ao Rio no fim da semana pra última apresentação carioca de #DoisAmigosUmSeculoDeMusica . Nos vemos lá. Para todo o povo brasileiro, aquele abraço”, completou.