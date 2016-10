Casamento Coletivo oficializará união de 220 casais

A 15ª edição do Casamento Coletivo do programa Família Cidadã oficializará a união conjugal de 220 casais no próximo dia 10 de novembro. A cerimônia, promovida pelo Governo Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e em parceria com a Justiça, será realizada na Igreja Cristianismo Sem Fronteiras, prédio do antigo Mega Fest, na avenida Maria Quitéria.

Os noivos e padrinhos devem chegar ao local do casamento ás 7hs, para conferência da documentação e confirmação das presenças. Além do casamento no civil, com a participação de juízes, também a realização de cerimônia ecumênica, com presenças de padres e pastores.

A coordenadora do evento, Ivana Carolina Leal Rios, explica que todos os casais selecionados para a edição 2016 do casamento coletivo já deram entrada na documentação e estão aptos a casamento.

O casamento coletivo, promovido pelo Governo Municipal há 15 anos, sem nenhum custo para os casais, é a oportunidade para quem quer oficializar a união matrimonial mas não tem condições de arcar com as despesas com espaço, justiça e o religioso. As despesas são todas absorvidas pela administração municipal e pela própria Justiça.