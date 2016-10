Ladrão rouba celulares, é assaltado em seguida e presta queixa da violência

Um homem que roubou celulares de duas pessoas foi assaltado logo em seguida, em Sobral, na região norte do Ceará, neste domingo (23). Adreys Rodrigues Vicente entrou em uma igreja evangélica no Parque da Cidade e levou os aparelhos telefônicos, pouco antes de ser abordado por dois indivíduos que lhe roubaram os celulares. Vicente foi agredido com chutes e socos.

A polícia foi chamada pelos vítimas e prendeu o ladrão, que, ao chegar na delegacia, pediu para registrar um Boletim de Ocorrência contra os outros criminosos. De acordo com o site Tribuna do Ceará, Adreys Rodrigues Vicente foi autuado em flagrante com base no artigo 157 (assalto a mão armada) e foi encaminhado à cadeia pública de Sobral.

Foto: Sobral 24 Horas