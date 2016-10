Feira do Semiárido segue até quinta-feira (27)

A 10ª Feira do Semiárido segue até esta quinta-feira (27) no campus da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs). O evento, que tem como tema "A relação campo-cidade e os desafios para os territórios", reúne representantes de 27 municípios da Bahia com o objetivo de promover diálogo e troca de experiências entre comunidade acadêmica e externa sobre a região.

A expectativa da organização é que seis mil pessoas passem pelo local. Nesta edição são 50 estandes com produtos da agricultura familiar e de grupos da economia solidária. A Associação de Moradores do povoado de São Nicolau, do município de Santa Bárbara, está comercializando itens como almofadas, bonecas de pano, fantoches e porta documentos. O preço dos produtos varia de R$ 5 a R$ 50. “A nossa expectativa é vender muito, mas também queremos divulgar nosso trabalho e conhecer e aprender com os outros artesãos”, afirmou a artesã Sara Martins.

O evento está sendo realizado no Hangar (atrás do Auditório Central) e é aberto à visitação de 8 às 20h. No local também é possível encontrar alimentos, bebidas artesanais, acessórios de couros, confecções, plantas e livros. No estande da Associação Regional da Escola Família Agrícola do Sertão, do município de Monte Santo, tem geleia, doce e licor de umbu e maracujá, além de óleo de licuri, para hidratar cabelo e pele, e azeite de licuri, para substituir o óleo de soja na alimentação.

A Feira do Semiárido é realizada pela Uefs e organizada pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IFBaiano), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba), Movimento de Organização Comunitária (MOC), Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feira de Santana (Sintraf), Centro de Apoio aos Trabalhadores Rurais de Feira de Santana, Centro Público de Economia Solidária da Bahia (Cesol), Colegiado de Desenvolvimento Territorial (Codeter Portal do Sertão), Planterr e Incubadora de Iniciativas de Economia Popular e Solidária da Uefs.