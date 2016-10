O subsecretário da Secretaria Municipal de Relações Institucionais (Serin) Osny Bonfim deverá assumir a pasta após a exoneração de Irmão Lázaro.

O pastor foi exonerado na semana passada, para assumir sua cadeira de deputado federal pelo PSC. Bonfim já havia sido cotado para assumir a Serin em fevereiro, mas o PSC indicou Lázaro para o cargo.

A legenda negocia ainda os espaços na próxima administração do prefeito ACM Neto (DEM), reeleito no começo do mês.