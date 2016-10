Temer comemora aprovação em segundo turno da PEC do Teto

O presidente Michel Temer agradeceu aos deputados e lideranças parlamentares pela aprovação em segundo turno, na Câmara, da proposta que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos, e repetiu que as mudanças não vão afetar setores "essenciais" como saúde e educação. Segundo a Agência Brasil, por meio do porta-voz da Presidência, Alexandre Parola, Temer disse ter acompanhado a votação com "grande satisfação" e disse que o apoio dos 359 deputados que aprovaram a medida reflete o convencimento sobre a iniciativa e um "consenso sólido" sobre o "rumo a seguir".

"O presidente Michel Temer observa ainda que, ao longo de conversas mantidas com deputados e lideranças políticas, deixou sempre claro que setores essenciais, como saúde e educação, são e serão preservados pela PEC e por um governo que faz do investimento social responsável, ponto inarredável de suas prioridades", afirmou Parola, no Palácio do Planalto, minutos depois de encerrada a votação do texto principal da proposta. Segundo o porta-voz, a responsabilidade fiscal é uma forma de respeito aos impostos recolhidos, "que devem ser usados com eficiência e transparência em benefício de todos". "O Brasil que vai se desenhando a cada dia e a cada votação é o país que entende que responsabilidade fiscal e social representam fundamentos da recuperação do emprego, do crescimento sustentável e da construção da real prosperidade a ser partilhada por todo povo", disse Parola.