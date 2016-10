Um feto foi encontrado por volta da 17 horas de terça (25) na Rua Jacobina, bairro Jardim Cruzeiro, em Feira de Santana. Segundo a polícia, o feto estava em uma vala de esgoto e foi encontrado por populares.

Agentes da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram no local e realizaram o levantamento cadavérico. Não há informações sobre a origem do feto, que foi encaminhado ao necrotério do DPT.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).