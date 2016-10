Onde foram parar os milhões gastos no Centro de Convenções?

“As obras emergenciais do Centro de Convenções da Bahia (CCB), em Salvador, serão concluídas em outubro. As obras receberam cerca de R$ 15 milhões em investimentos”, dizia notícia divulgada pelo governo do estado no dia 12 de setembro, que tinha como título “Centro de Convenções volta a funcionar em novembro”. No dia 23 de setembro, o prédio desabou parcialmente.

Onde foi parar o dinheiro da reforma? Como ele foi gasto? São perguntas que a oposição ao governo estadual na Assembleia Legislativa quer ver respondidas e para isso pretende instalar uma CPI.

Sandro Régis (DEM), que lidera a bancada de oposição, aponta um volume de recursos maior. Segundo ele, notícias veiculadas na imprensa informam gastos de R$ 60 milhões com a reforma ao longo dos anos. O Centro de Convenções sediou o último evento em 2013 e foi interditado pela prefeitura em maio do ano passado.

Ainda que o número de Sandro Régis esteja superestimado, é preciso sim dar uma satisfação mais adequada à população baiana. Os R$ 15 milhões informados pelo próprio governo do estado 11 dias antes do desabamento são muito dinheiro para pouca explicação.

O ocorrido no Centro de Convenções inclusive contrasta com a postura austera do governador Rui Costa, que promove uma permanente racionalização do gasto público, com auditorias em folha de pagamento, revisões de contratos com fornecedores, enxugamento da máquina pública, com extinção de órgãos como EBDA, Derba e Bahiatursa. Falta, no caso do Centro de Convenções, o mesmo rigor.