Festival gastronômico de Cachoeira começa nesta quinta (27)

Aulas e talk-shows, workshops, lançamento de livro, samba e valorização da gastronomia regional vão dar o tom do Festival Gastronômico Samba & Sabores, que acontece de 27 de outubro a 05 de novembro em Cachoeira, município localizado a 109 quilômetros de Salvador, no Recôncavo Baiano. Na sua primeira edição, o festival vem com o tema ‘Pescado e agricultura familiar, essa mistura vai dar samba’, e vai reunir restaurantes, lanchonetes e bares, com a apresentação de pratos, petiscos, lanches, bebidas e sobremesas que vão aguçar o paladar de moradores e visitantes. A expectativa da Secretaria do Turismo de Cachoeira é, nos 10 dias de festival, atrair cerca de cinco mil pessoas.

Para o presidente do Conselho Municipal de Turismo de Cachoeira, Daniel Santana, a expectativa com o festival é das melhores. Ele espera que o evento se consolide como uma das atrações da cidade. Proprietário de restaurante e da pousada Pai Thomaz, Santana destaca que, por conta do festival, já tem reserva para um grupo de 12 pessoas na sua pousada recém-inaugurada.

Além de ressaltar o potencial turístico da cidade também como grande atrativo, Santana diz que esses eventos impulsionam os vários setores da economia do município. “Esperamos com a divulgação que o festival atraia muitos visitantes e se torne mais um atrativo na cidade no próximo ano”, ressalta. Para esta sexta-feira (28), a Pousada Identidade Brasil já está com os seis apartamentos reservados, com a expectativa de que mais reservas sejam feitas.

Programação - Uma das comidas típicas da cidade, a maniçoba, prato feito à base de folha de mandioca, com carne bovina e suína, ganha destaque durante o evento, que também abre espaço para a culinária regional, baiana e árabe. Na sexta-feira (28), será lançado oficialmente o guia gastronômico da cidade, com opção de 24 espaços, entre restaurantes, lanchonetes e botecos.

Quem for a Cachoeira, vai poder degustar, além da tradicional maniçoba, carne do sol com pirão de aipim, beiju com carne do sol/purê e queijo, siri gratinado, camarão à mandioca, bolinho de maniçoba, comida árabe fatah de shawarma, bacalhau casa de taipa e escondidinho de camarão, dentre outras delícias.

À noite do primeiro dia do evento, a chef santamarense Stela Maris apresenta uma aula-show, com o tema Recordações do Recôncavo em Cachoeira. No dia 31 (segunda-feira), acontecem oficinas de drinques à base de cachaça e vodca. Lançamento de livro sobre a gastronomia baiana, inauguração do espaço Casa do Samba de Roda de Cachoeira e uma Feira de Produção Associada ao Turismo (PAT) também fazem parte da programação.