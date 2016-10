Após denúncias anônimas, foi preso nesta quarta-feira (26), Roque Bispo dos Santos, 59 anos, acusado de abusar sexualmente de duas netas e quatro sobrinhas. As meninas, que não tiveram a identidade revelada, têm entre 11 e 17 anos.

Elas afirmaram que os abusos eram praticados há mais de um ano e elas eram ameaçadas com um facão. “Eu alisava as meninas e elas me alisava também”, disse o acusado, que está no Conjunto Penal de Feira de Santana.