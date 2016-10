Foragido do Presídio de Feira é recapturado em Itatim

Foragido do Conjunto Penal de Feira de Santana, Antônio Dias Silva, o “Doxinha”, foi conduzido à Delegacia Territorial (DT), de Itatim, depois de ser recapturado, no domingo (23), por uma guarnição do 14º Batalhão da Polícia Militar (BPM), na localidade de Lageado Grande, zona rural daquela cidade.

Após a apresentação de Antônio pela PM na unidade, o delegado Alex Wendel Santos estabeleceu contato com o Conjunto Penal e confirmou sua condição de foragido. Ele está na carceragem daquela unidade policial, aguardando ser recambiado para Feira de Santana.