MP pede cassação da mãe de Wesley Safadão, eleita vice-prefeita no Ceará

O Ministério Público Eleitoral no Ceará pediu a cassação do registro de candidatura de Antônio Cláudio e Dona Bill, a mãe do cantor Wesley Safadão, eleitos em 2 de outubro prefeito e vice-prefeita de Aracoiaba, no interior do Ceará.

Durante a campanha, a candidatura da chapa havia sido cassada após denúncias de abuso de poder econômico e político. Eles recorreram, o que causou efeito suspensivo da decisão. Em novo pedido, o procurador eleitoral Marcelo Mesquito manteve o entendimento da sentença e pediu ao TRE que casse a candidatura de Antônio Cláudio e Dona Bill.

O G1 tentou entrar em contato Dona Bill, mas as mensagens não foram respondidas. O prefeito eleito na chapa de Dona Bill, Antônio Cláudio, diz que as denúncias partiram de "mentiras e ilações maliciosas" feitas pela oposição.