Thammy Miranda aparece de pelo e sunga em postagem da namorada no Instagram

O Ator transgênero Thammy Miranda aparece numa foto postada nesta quarta-feira (26) no perfil pessoal da namorada Andressa Ferreira, no site de redes sociais Instagram, vestindo uma sunga que deixa as transformações de seu corpo à mostra.

"Um casal combinando! Achei meigo! gostaram?", destacou a modelo na legenda da imagem que mostra o casal aproveitando a dia de sol em uma praia. Thammy realizou um processo de transexualização no final de 2014, quando retirou os seios e passou a tomar hormônios para crescer pelos no corpo. Recentemente, ele deu entrada na papelada para mudar o seu nome nos documentos.