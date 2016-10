Quadrilha explode carro-forte em trecho da BR-116 na Bahia

Uma quadrilha explodiu um carro-forte na BR-116, entre os municípios baianos de Tucano e Euclides da Cunha, no início da tarde de quarta-feira (26), por volta das 14h.

Os criminosos utilizaram explosivos para abrir o cofre e roubaram três espingardas de calibre 12. Ainda não há informações sobre a quantia em dinheiro levada.

De acordo com a Polícia Militar, policiais do 5º Batalhão da PM foram acionados após denúncia de que um grupo de homens, dividido em dois automóveis, havia explodido o carro forte na via, no trecho próximo a cidade de Quijingue.

Não houve feridos com a explosão e até o momento ninguém foi preso. A ocorrência foi registrada 25ª delegacia da cidade.